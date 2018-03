Incidente mortale

Ancora un incidente mortale, perde la vita un ragazzo palermitano

Tragico incidente mortale questa notte in corso Calatafimi angolo via Pollaci a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2018 - 10:32:20 Letto 646 volte

Ancora una vita spezzata per un incidente stradale. Tragico incidente mortale questa notte in corso Calatafimi angolo via Pollaci a Palermo. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, Mattia Gennaro, che era in sella alla sua moto.

Dinamiche ancora da accertare, il giovane a bordo del suo ciclomotore si è scontrato con un’auto. Non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato violentissimo. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di soccorrere il ragazzo ma sembra che il ragazzo sia morto sul colpo.

Gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi in corso Calatafimi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto si è creata una folla di curiosi e la strada è rimasta chiusa per diverse ore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!