Ancora violenza all'Ingrassia di Palermo, una notte da incubo

Questa notte altra violenza e tentata aggressione nei confronti del personale del pronto soccorso dell'Ingrassia.

27/08/2019

Una nuova notte di violenza in un pronto soccorso della città, con danni e paura per gli operatori sanitari. Il caos, come denuncia il sindacato dei medici "Cimo" stavolta è scoppiato all'ospedale Ingrassia, dove i familiari di un uomo deceduto nell'area di emergenza per arresto cardiocircolatorio hanno preso di mira la porta della sala rossa e quella di separazione tra la sala verde e il corridoio.

"Questa notte altra violenza e tentata aggressione nei confronti del personale del pronto soccorso dell'Ingrassia - dicono dal sindacato - con danni materiali e paura. Già in passato avevamo chiesto un incontro e misure di sicurezza, ma tutti sembrano in attesa del tragico evento fatale che di questo passo potrebbe anche accadere".

