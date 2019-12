Forza Italia

Andrea Mineo nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani Sicilia

Siracusano (FI): ''Farà bene, la determinazione è sua migliore alleata''. Calderone (FI): ''Ragazzo intraprendente e attaccato ai nostri colori''.

“Le chiavi del Coordinamento regionale giovanile del partito sono in ottime mani. Andrea Mineo è un ragazzo intraprendente e con grande attaccamento ai colori sociali. Sono certo che l’ottimo lavoro svolto sino a questo punto, sarà per lui motivo di ulteriore impegno all’insegna dei valori liberali che hanno contraddistinto in questi decenni il nostro partito”. A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, on. Tommaso Calderone.

Lo scrive su Facebook il deputato di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano. “Faccio gli auguri di buon lavoro ad Andrea Mineo, nuovo coordinatore di Forza Italia giovani Sicilia. Sono certa che la sua determinazione sarà un’alleata preziosa per svolgere al meglio il ruolo che gli è stato affidato. Ringrazio inoltre Marco Bestetti che alla guida del coordinamento nazionale ha impresso un nuovo corso al movimento giovanile del Partito”.

