Anello Ferroviario. Incontro con Comune-commercianti su chiusura via Ruggiero Settimo

Si è svolta questa mattina una riunione tra l'amministrazione e le associazioni di categoria per discutere e condividere le prossime scelte legate al cronoprogramma per la prosecuzione dei lavori dell'anello ferroviario in via Ruggiero Settimo.

Su iniziativa del sindaco Leoluca Orlando, presenti per l'amministrazione comunale gli assessori Giusto Catania, Leopoldo Piampiano e Maria Prestigiacomo, si è svolta questa mattina una riunione tra la stessa amministrazione e le associazioni di categoria per discutere e condividere le prossime scelte legate al cronoprogramma per la prosecuzione dei lavori dell'anello ferroviario e, in particolare, per la chiusura del tratto di via Ruggiero Settimo, compreso tra via Amari e via Stabile.

In considerazione dell'inevitabile impatto che la chiusura avrà sulle attività commerciali della zona e ritenendo necessario garantire una rapida prosecuzione dei cantieri dell'importante opera del trasporto pubblico, sono state prospettate due possibilità.

La prima prevede l'avvio del cantiere a partire dal prossimo mese di luglio fino ad ottobre, mentre la seconda prevede le attività da ottobre a febbraio del prossimo anno.

D'intesa con RFI e con l'impresa D'Agostino che esegue i lavori, è stato sottolineato che entrambe le opzioni sono al momento ugualmente praticabili e che pertanto vi è la massima disponibilità ad accogliere le proposte che verranno dalle associazioni dei commercianti, fermo restando che qualora si optasse per la chiusura in autunno, i cantieri di superficie proseguiranno in altre aree anche durante l'estate.

Il sindaco Orlando sottolinea "l'importanza di questo momento di confronto e dialogo perché siano condivise da tutti le scelte necessarie per non interrompere i lavori e fare in modo che questa importante opera strategia per la mobilità a Palermo possa proseguire senza sosta".

"Le associazioni di categorie si sono riservate di valutare le due opzioni - dichiara l'assessore Catania - e faranno pervenire, nel giro di qualche giorno e collettivamente, le indicazioni all'amministrazione comunale che dovrà predisporre le ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale."

"È evidente che i lavori dell'anello ferroviario si intrecciano con il cantiere del collettore fognario - evidenzia l'assessore Prestigiacomo - e stiamo procedendo anche per chiudere quella porzione di cantiere di via Roma entro il mese di ottobre."

"Il dialogo e l'ascolto sono prerogative importanti affinché le imprese economiche della città superino questo momento di difficoltà - ribadisce l'assesore Piampiano - e per questa ragione l'incontro di oggi è stato assolutamente positivo."

