Anello ferroviario Palermo: Tecnis venduta al gruppo Pessina

Varrica (M5s): ''Presto formalizzaremo vendita, troppi disagi e troppe aziende fallite''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2019 - 10:33:20 Letto 372 volte

Il Commissario governativo ieri ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria di Tecnis, la società che sta realizzando i lavori dell'anello ferroviario di Palermo, al gruppo Pessina.

Sull’argomento si è espresso il deputato palermitano del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica: “Questo è un primo passo. Adesso ci metteremo a lavorare col Ministero per lo sviluppo economico per effettuare le verifiche del caso e per formalizzare la vendita. I cantieri devono riprendere slancio, regolarità ed essere completati e avere davanti un interlocutore imprenditoriale ne è il presupposto. È già passato troppo tempo e troppe aziende hanno subito le conseguenze di questi cantieri infiniti che oltre a portare disagio ai cittadini, hanno anche fatto fallire diversi imprenditori. Per il M5S risolvere questo problema è una priorità”.

