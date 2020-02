Anello Ferroviario

Anello Ferroviario, Ripartono i lavori al cantiere di via Sicilia

I lavori erano stati sospesi a seguito del fallimento dell'impresa esecutrice dell'appalto gestito dalle Ferrovie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2020 - 18:08:30 Letto 400 volte

Sono ripresi i lavori per la realizzazione della fermata ferroviaria metropolitana "Libertà" all'altezza di via Sicilia che fa parte del progetto di chiusura dell'anello ferroviario.

I lavori erano stati sospesi a seguito del fallimento dell'impresa esecutrice dell'appalto gestito dalle Ferrovie.

La ripresa dei lavori a seguito del subentro della nuova ditta è stato constatato dai componenti della Commissione consiliare per le attività produttive, interessata a seguire l'evoluzione della vicenda dai commercianti della zona.

"Abbiamo riscontrato la piena ripresa dei lavori - ha dichiarato il Presidente della Commissione Ottavio Zacco - che rappresenta un fatto importante sia per il completamento dell'opera sia per restituire una piena agibilità agli operatori commerciali della zona, fortemente danneggiati dalla presenza di un cantiere particolarmente ingombrante. Ai commercianti ho ricordato la possibilità di accedere ad alcune agevolazioni fiscali votate dal Consiglio comunale già da anni, ed allo tempo intendo sensibilizzare l'Amministrazione perché si faccia promotrice, anche presso le Ferrovie di interventi risarcitori dei danni subiti dalle imprese della zona."

Il Sindaco Leoluca Orlando ha manifestato il proprio apprezzamento per la ripresa dei lavori "la cui evoluzione sarà seguita attentamente dall'Amministrazione comunale che, anche se non responsabile del cantiere e dell'intera opera, può svolgere un'azione di pungolo nei confronti della nuova impresa perché nessun cantiere, in via Sicilia come al Porto e al Politeama, venga più interrotto o proceda a rilento."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!