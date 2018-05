anello ferroviario

Le auto tornano a circolare in via Crispi: la Tecnis, l'azienda che sta realizzando l'anello ferroviario a Palermo, ha smontato il cantiere e il tratto di strada lato mare è tornato transitabile alle automobili. È rimasto solo un piccolo restringimento dove nascerà una fermata dell'anello quando il tutto sarà finito.

Riaperta anche la parte bassa di via Amari, in corrispondenza della Camera di commercio, ma non per le auto: l'area infatti rimane solo pedonale. Una buona notizia non solo per gli automobilisti, ma anche per i commercianti che finalmente potranno attirare i tanti turisti che sbarcano a Palermo.

Il tutto, però, ha una data di scadenza: la riapertura infatti sarà fino a fine settembre/inizio ottobre, poi torneranno i cantieri.

