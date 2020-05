anniversario Strage di Capaci

Anniversario strage di Capaci, M5S: ''Stato impedisca alla mafia di mettere mani su aziende in crisi Coronavirus''

M5S: ''Anche con i disagi dell'emergenza Coronavirus, gli Italiani celebrano Falcone e gli uomini della scorta uccisi dalla mafia. Un segnale importante''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2020 - 10:47:49 Letto 359 volte

“Anche con i disagi dell’emergenza Coronavirus, gli Italiani celebrano Falcone e gli uomini della scorta uccisi dalla mafia. Un segnale importante che si rinnova anno dopo anno e che serve a ricordare il sacrificio di chi ha lottato e lotta contro la criminalità per la libertà degli italiani. È importante ribadire la presenza dello Stato sopratutto in questo periodo storico in cui, come rivelato da alcune recentissime inchieste, le mafie stanno tentando di approfittare della crisi post Covid per mettere i propri tentacoli sulle aziende in crisi. Nel ricordo e nell’esempio di chi ha sacrificato la propria vita, lo Stato continuerà a tenere alta l’attenzione”.

Lo dichiarano i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica.

