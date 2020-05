Antenne 5G

Antenne 5G e possibile pericolo per i Palermitani. Gelarda: ''Orlando prenda posizione netta''

''Orlando prenda posizione netta e riferisca in consiglio comunale. Presentata interrogazione consiliare e Odg'' dichiara Igor Gelarda capogruppo della Lega.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2020 - 10:44:57 Letto 372 volte

“Sulle antenne 5g l’attenzione della Lega è massima. Vogliamo capire per quale ragione su questa vicenda il Sindaco Orlando non si sia ancora espresso in maniera netta sull’argomento, non basta dire che la competenza è dell’Arpa", dichiara Igor Gelarda capogruppo della Lega a Palazzo della Aquile.

"Basti pensare che questa vicenda non è ancora approdata in consiglio comunale. Chiediamo che Orlando venga in consiglio a riferire in merito. Riteniamo che fino a quando non ci saranno evidenze scientifiche chiare, che escludano completamente la pericolosità per la salute dei cittadini, bisogna procedere con prudenza sull’installazione di questi impianti. Non siamo contrari al progresso, ma sicuramente attenti alla salute dei palermitani. Come gruppo consiliare della Lega abbiamo presentato una interrogazione consiliare, complessa e documentata, in cui abbiamo chiesto al sindaco se ha già chiesto pareri tecnici e verifiche scientifiche sanitarie in merito, ma anche se è in possesso della mappatura completa delle antenne 5g che dovrebbero essere impiantate in città, e se sono state rilasciate le necessarie concessioni, e se è vero che ne siano state già impiantate alcune, come affermano alcuni cittadini. Contemporaneamente sottoporremo ai consiglieri comunali un ordine del giorno, perché al momento l’installazione di antenne 5 g venga, nelle more delle verifiche, bloccate. Infine, insieme al collega Alessandro Anello, abbiamo richiesto l’audizione in commissione consiliare, che si occupa di programmazione, dell’assessore Prestigiacomo. In modo tele che l’assessore ci riferisca sullo stato dell’arte in maniera rapida. Tra l’altro proprio in questi giorni un gruppo di cittadini, con in testa l’avvocato Cannizzo, ha presentato una richiesta, ben documentata, di accesso agli atti in merito, con contestuale richiesta di blocco dei lavori - continua Igor Gelarda.

"Sono già centinaia sindaci in Italia che si sono pronunciati contro le antenne 5 G. Le evidenze scientifiche, allo stato attuale, non sono univoche, valga per tutti le nuove linee guida del prestigioso 'International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, in cui si paventano dei pericoli per la salute se determinati criteri non verranno rispettati. Credo, che la strada giusta da seguire sia quella già percorsa dal sindaco Leghista di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo. Che con una delibera ha vietato l’installazione di antenne 5 g nel territorio del suo comune, fino a quando non ci saranno evidenze scientifiche rassicuranti per i suoi cittadini. Tra l’altro ordinanze simili sono state firmate anche per Messina, Siracusa, Cefalù e molte altre città siciliane” conclude Gelarda.

