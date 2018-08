cocaina

Antidroga a Ballarò, in manette l'ennesimo spacciatore in pochi giorni

La polizia di Stato ha intensificato i controlli per prevenire lo spaccio di droga nel quartiere del mercato storico

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2018 - 13:16:37 Letto 530 volte

Altro arresto per spaccio a Ballarò, dopo le operazioni di polizia che nei giorni scorsi hanno colpito le "piazze" del mercato storico e di via Cipressi. La polizia ha intensificato i controlli nelle aree ad alta concentrazione di droga.

Ieri mattina i poliziotti appartenenti del Commissariato "Oreto-Stazione" hanno messo le manette ai polsi di C.V., palermitano di 38 anni, disoccupato con precedenti di polizia per stupefacenti. Insieme ai cinofili antidroga della polizia di Stato, gli agenti si sono recati in Salita delle Balate per effettuare una perquisizione. Non appena si è reso conto della presenza dei poliziotti, l'uomo ha lanciato dalla finestra un involucro contenente 8 grammi di cocaina, e un bilancino di precisione ancora intriso della droga. Ma l’operazione per disfarsi del materiale non è andata a buon fine: i poliziotti intorno all’abitazione hanno comunque colto l'uomo sul fatto e hanno recuperato tutto.

In casa dell'arrestato sono stati rinvenuti 200 euro in contanti e pezzi di cellophane pronti per il confezionamento delle dosi. C.V. è stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la moglie è stata denunciata in stato di libertà per allaccio elettrico abusivo servendosi della rete pubblica.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!