Anziano investito

Anziano investito a Palermo, traffico in tilt

Un anziano è stato investito mentre attraversava la strada in pieno centro a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2018 - 14:09:47 Letto 396 volte

Dramma sfiorato. Un anziano è stato investito da una Fiat Punto mentre attraversava la strada in via Ruggero Settimo all'altezza del civico 64, in pieno centro a Palermo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi.

L'automobilista si è fermato per prestare i primi soccorsi al pedone, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Il traffico nella zona è andato in tilt.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale Civico.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!