Apertura Decathlon, no del Comune di Palermo

AttivitÓ commerciale non ammissibile in area D1. ''Valutazioni politiche non devono interferire con valutazioni tecniche di legittimitÓ'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/06/2020 - 11:38:10 Letto 434 volte

Con riferimento al rigetto di una istanza presentata al SUAP da una società per azioni locale, asseritamente destinata ad un punto vendita del noto brand "Decathlon" nella zona di Partanna, gli uffici hanno comunicato che la stessa istanza è stata rigettata in quanto la destinazione urbanistica dell'area, classificata come D1, la rende incompatibile con attività che non siano esclusivamente "industriali, artigianali e simili".

Tale interpretazione degli uffici del SUAP è stata suffragata anche da un parere reso dall'Avvocatura comunale.

"Nessuna valutazione di tipo politico o di altra natura - spiega l'Assessore Piampiano - può e deve interferire con una valutazione tecnica e di legittimità formale che compete unicamente agli uffici, che hanno correttamente sottoposto questa pratica ad un'analisi approfondita e circostanziata."



"Siamo ovviamente contenti del fatto che nel tempo Palermo abbia riconquistato un interesse per gli investimenti e per i grandi brand, come testimoniato dall'avvio di tante attività commerciali in questi anni - afferma il sindaco Leoluca Orlando - ma soprattutto e ancor di più in un momento come questo in cui il rispetto di regole è un imperativo, nessuna attività economica, piccola o grande, tradizionale o innovativa può essere al di sopra della normativa.

L'Amministrazione comunale è sempre aperta al dialogo con quanti vogliano investire in città e creare nuove opportunità di sviluppo, purché ciò avvenga in quadro certo di attenzione per la normativa urbanistica e per la pianificazione della città."

