Ponte Corleone

Apertura Ponte Corleone, Gelarda: ''Segnaletica non rispettata dagli automobilisti e totale assenza di controlli ha generato il caos''

''La mancanza di rispetto della segnaletica stradale da parte di alcuni automobilisti e la totale assenza di controlli ha generato il caos. Mancano le pattuglie della Polizia Municipale'', ha detto il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/03/2022 - 09:59:48 Letto 862 volte

"L’apertura del bypass di via Villagrazia, su viale Regione direzione Trapani, ha alleggerito parecchio il traffico in zona Oreto", dichiara il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

"Purtroppo però la mancanza di rispetto della segnaletica stradale da parte di alcuni automobilisti e la totale assenza di controlli ha generato il caos. Mancano le pattuglie della Polizia Municipale che possano evitare che gli automobilisti si immettano su viale Regione, imboccando la corsia opposta e andando a creare ancora di più un tappo. Nonostante in un secondo momento sia stato inserito pure un cordolo, i residenti della zona restano prigionieri e non riescono a percorrere la strada in direzione opposta. Ho richiesto più volte la permanenza di una pattuglia della Polizia Municipale almeno negli orari di punta, ma ciò è accaduto molto raramente. E allora l'altro giorno presi dalla disperazione, alcuni residenti della zona si sono improvvisati agenti della Polizia Municipale per regolare il traffico e impedire di restare bloccati. La bretella è utilissima, ma va controllata. Per questa ragione ho chiesto al Comune Di Palermo di intervenire per regolamentare con un presidio piu costante questo importante svincolo per la città. Che diventerà ancora più utile per i palermitani allorquando verrà tolto l'imbuto che al momento si trova all'imbocco del Ponte Corleone".

