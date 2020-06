aperture domenicali

Aperture domenicali, Gelarda: ''Giusto aprire, ma trovare equilibrio tra diritti dei lavoratori e ripresa attività commerciali''

A Palermo è il primo giorno di riapertura di centri commerciali, supermercati e alimentari dopo i mesi di chiusura per il lockdown.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/06/2020 - 16:27:04 Letto 363 volte

"Oggi anche a Palermo è il primo giorno di riapertura di centri commerciali, supermercati e alimentari dopo i mesi di chiusura Covid.

Una riapertura che, pur essendo necessaria per spingere la ripresa delle attività commerciali, non è indolore per i tanti lavoratori.

Dopo questi mesi passati a casa, si sono riscoperti valori importanti come quello di passare le domeniche con le proprie famiglie, con i propri cari. Ragione per cui ai lavoratori riesce ancora più difficile pensare di dovere tornare a lavorare pure tutte le domeniche dell'anno, o quasi.

Credo che sia assolutamente necessario trovare un giusto equilibrio tra i diritti dei lavoratori e la necessità delle aziende di ripartire. E per questo si deve attivare un confronto sereno e costruttivo con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. I diritti devono essere garantiti a tutti, specie in una regione dove, fin troppo spesso, tali prerogative vengono negate in parte o del tutto. E dove il problema del lavoro nero è un fenomeno, disgraziatamente, troppo diffuso".

Lo dichiara il consigliere comunale della Lega, Igor Gelarda.

