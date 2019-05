corruzione

Appalti pubblici, Ance Sicilia: ''Fermare la corruzione una volta per tutte, le denunce vanno sostenute''

''Fermare la corruzione una volta per tutte, le denunce vanno sostenute ma non bastano, c’è un sistema di norme che apre le maglie al malaffare'', lo afferma Ance Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2019 - 09:32:41 Letto 420 volte

E’ stato calcolato in questi giorni che il sistema della corruzione sottrae all’economia sana del Paese una cifra pari a 100 mld di euro. Le denunce sono fondamentali e Ance Sicilia, che da sempre si batte per la trasparenza del mercato degli appalti, plaude al coraggio di tutti gli imprenditori che reagiscono e sarà sempre al fianco dell’imprenditore, consigliere di Ance Enna e componente della Commissione lavori pubblici di Ance Sicilia, che ha consentito a inquirenti e forze dell’ordine di smontare il sistema corruttivo dentro il Provveditorato regionale opere pubbliche. Chi si ribella ai ricatti di un mercato malato va sostenuto e il nostro collega avrà tutto il nostro sostegno. Ma ciò non è sufficiente, se ogni giorno emergono, dalla Lombardia alla Calabria, fenomeni simili che si ripetono, indifferenti alla ribellione degli onesti e alle azioni repressive. E’ un malcostume incancrenitosi esattamente come quello dell’assenteismo che sembra refrattario a qualsiasi timore.

Allora a fermare tutto non possono bastare le reazioni dei singoli. Ance Sicilia ha ripetutamente provato a mettere a punto un metodo anti-turbativa assolutamente impermeabile al malaffare. Da ultimo, su questo metodo l’Ance Sicilia aveva promosso e ottenuto nel 2015 dall’Ars l’approvazione di una legge che dava la massima garanzia possibile di trasparenza negli appalti, ma il governo Renzi l’ha impugnata e ha imposto anche in Sicilia un metodo che ha continuato a consentire il ripetersi di fenomeni di condizionamento delle offerte. Adesso che Ance Sicilia sta tentando nuovamente di promuovere all’interno della riforma regionale degli appalti un criterio che alzi un muro a difesa della trasparenza e della legalità degli appalti, arriva lo Sblocca cantieri che non recepisce del tutto il senso di questo metodo sostenuto dall’Ance.

Fino a quando da parte del legislatore nazionale non ci sarà la necessaria coerenza rispetto a questi obiettivi, sarà difficile estirpare questo cancro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!