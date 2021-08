Covid-19

Appello di Orlando a vaccinarsi: ''Unica alternativa contro morte e disastro economico'' *VIDEO*

Un appello del sindaco Leoluca Orlando a vaccinarsi dopo l'aumento dei contagi in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/08/2021 - 10:41:36 Letto 515 volte

Un appello a vaccinarsi dopo l'aumento dei contagi in Sicilia. E' questo il messaggio del sindaco Leoluca Orlando. "Aumentano i contagi in Sicilia. Inoltre l'isola è la regione con il più alto numero di non vaccinati. Vaccinatevi, dunque, perché il vaccino è l'unica alternativa rispetto alla morte dei propri cari e al disastro economico. È altissimo purtroppo il numero dei contagiati che muoiono perché non vaccinati. Questo è il momento della responsabilità di tutti. Abbiate cura dei vostri cari e della condizione economica della nostra realtà".

