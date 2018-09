Decreto Salvini

Approvato Decreto Salvini 'sicurezza-immigrazione'

Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un’immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi...

Pubblicata il: 24/09/2018

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza.

"Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura" commenta il ministro dell'Interno, spiegando che il provvedimento serve a "combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell'Ordine".

Matteo Salvini ha sottolineato l'unanimità del Governo, smentendo così tutte le polemiche sulla vita di questo decreto. In 42 articoli, ha detto il ministro in conferenza stampa a Palazzo Chigi, si fanno "parecchi passi in avanti in tema di sicurezza e riconoscimento dei diritti dei profughi veri".

