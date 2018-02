sos sordi

╚ stato sottoscritto ieri presso la Questura di Palermo, un Protocollo d'Intesa nell'ambito del ''Progetto Sos Sordi''...

16/02/2018

È stato sottoscritto ieri presso la Questura di Palermo, dal Questore Renato Cortese e dal Presidente della Sezione Provinciale dell’Ente Nazionale Sordi Sergio Palumbo, un Protocollo d’Intesa tra i due Enti, nell’ambito del “Progetto Sos Sordi” già sviluppato ed attivo nella provincia di Palermo da circa un anno, dopo una prima fase di positiva sperimentazione.

Il progetto, promosso dall’ Ente Nazionale Sordi, condiviso con la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato e fortemente sostenuto dal Questore di Palermo, da sempre attento alla tutela delle categorie più svantaggiate, si prefigge l’obiettivo di rendere accessibili i servizi di emergenza “113” alle persone sorde, mediante l’utilizzo dell’applicazione Sos Sordi, che ha ottenuto anche il patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’app è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet con sistemi iOS e Android.

All’incontro erano presenti anche il dott. Fabio Giordano, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo con i Funzionari ed i tecnici della Polizia di Stato che hanno consentito la realizzazione di tale progetto sul territorio palermitano e la Responsabile per la Comunicazione dell’ENS di Palermo, Francesca Longo.

Le persone con deficit uditivo sono cittadini e utenti come tutti gli altri, ma con un enorme svantaggio comunicativo-relazionale che impedisce loro l’utilizzo dei normali canali di accesso alla comunicazione e all’informazione per il regolare svolgimento delle attività quotidiane; nella vita di tutti i giorni sono costrette a rivolgersi a parenti, amici o estranei anche per poter effettuare semplici telefonate personali: in una situazione di emergenza ciò diviene ancora più problematico ed è pertanto fondamentale da parte delle istituzioni realizzare adeguati strumenti per garantire una maggiore autonomia alle persone con disabilità, così come sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone Disabili.

Questo progetto mira ad abbattere le barriere della comunicazione per consentire alle persone sorde di gestire la propria vita in piena autonomia, utilizzando appieno le opportunità offerte oggi dalle nuove tecnologie. A tal uopo è stato istituito presso la Centrale Operativa della Questura un apposito punto di contatto dedicato agli utenti sordi, attraverso un dispositivo cellulare di ultima generazione abilitato alla ricezione dei messaggi eventualmente inviati da costoro per le emergenze, tramite l’applicazione Sos Sordi: ricevute in tal modo le coordinate di riferimento, il nome del richiedente ed il motivo della segnalazione, la Centrale Operativa predisporrà l’immediato intervento delle pattuglie preposte al servizio di controllo del territorio, allertando, se necessario, anche altri enti (118, VV.FF, VV.UU., ecc.), per una migliore e coordinata gestione dell’emergenza.

