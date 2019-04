ddl Tusa

Approvato in Aula il ddl Tusa, Sammartino: ''Pubblica Amministrazione non sarà più ostacolo per i cittadini''

''I cittadini siciliani non dovranno più vedere nella Pubblica Amministrazione un ostacolo'', Così il Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'ARS, Luca Sammartino.

"I cittadini siciliani non dovranno più vedere nella Pubblica Amministrazione un ostacolo. Con questo disegno di legge, voluto dal compianto assessore Tusa, la celerità e la certezza dei provvedimenti saranno le nuove parole d'ordine".

Così il Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'ARS, Luca Sammartino, commenta l'approvazione del disegno di legge sull"Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

"Meno burocrazia ed iter più veloci miglioreranno la vita dei siciliani - prosegue il deputato del Pd -. Si affrontano dunque i problemi reali del cittadino come il commerciante che avrà rapidamente risposta per i dehors o il disabile che non dovrà più aspettare l'autorizzazione per l'ausilio per accedere alla propria abitazione. La Sicilia finalmente si uniforma al resto d'Italia".

