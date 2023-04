Regolamento beni comuni

Approvato Regolamento sui beni comuni. M5S: ''Palermitani avranno la possibilità di amare e prendersi cura del nostro patrimonio''

''Questa è una grande vittoria per i cittadini e per la città, che finalmente avranno la possibilità di amare e prendersi cura dei beni comuni, che sono un patrimonio inestimabile per tutti', dichiarano i consiglieri del M5S.

«Il Movimento 5 Stelle esprime grande soddisfazione per l'approvazione del regolamento sui beni comuni, avvenuta finalmente oggi in Consiglio Comunale. Siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito alla stesura e alla modifica del testo, tra cui il recupero della parte relativa agli usi civici, che sono stati riconosciuti e valorizzati come parte importante nel regolamento.



Questa è una grande vittoria per i cittadini e per la città, che finalmente avranno la possibilità di amare e prendersi cura dei beni comuni, che sono un patrimonio inestimabile per tutti.



Pur nella contentezza, è corretto fare due brevi incisi: sul fatto che c’è stato un ritardo non necessario nel giungere, dopo anni e anni, all’approvazione, scontando questioni politiche, e sul fatto che ancora una volta il ruolo delle circoscrizioni è molto ridotto.



Ci impegneremo per garantire che questo strumento sia utilizzato in modo corretto e trasparente, vigileremo contro qualsiasi abuso e ci adopereremo affinché i cittadini possano partecipare attivamente alla gestione dei beni comuni».



Lo dichiarano i consiglieri del M5S Concetta Amella, Antonino Randazzo e Giuseppe Miceli.

Fonte: Comune di Palermo

