Dehors

Approvazione regolamento Dehors, Orlando: ''Passo importante e strategico per Palermo''

''Queste regole saranno il punto di riferimento per tutti coloro che vorranno operare in modo corretto'', commenta così il Sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2020 - 18:14:08 Letto 395 volte

Commentando l'approvazione del nuovo regolamento sui "Dehors" da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco Leoluca Orlando e l'Assessore Leopoldo Piampiano hanno dichiarato che "si tratta di un importante passo sul piano dei regolamenti del Comune; uno degli strumenti fondamentali perché un settore economico oggi strategico abbia regole certe.

Queste regole saranno il punto di riferimento per tutti coloro che vorranno operare in modo corretto e allo stesso tempo permetteranno di individuare e sanzionare coloro che vogliono fare una concorrenza sleale, aggirando le norme.

La possibilità di realizzare i Dehors anche al di fuori del centro storico e delle borgate marinare sarà inoltre un modo perché si rafforzi sempre più un tessuto economico-commerciale diffuso in città, allo stesso tempo alleggerendo la pressione che la cosiddetta "movida" esercita oggi su alcune ristrette aree del centro."

