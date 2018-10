assenze in aula

Arcuri ancora assente in aula per il confronto sul Piano Regolatore. M5s: ''Dovrebbe essere rimosso''

''Sul misterioso PRG di Palermo ci sono troppi segreti, troppi vuoti temporali e documentali. Le continue negazioni di confronto dell’assessore Arcuri non lasciano presagire nulla di buono'', Lo dichiara il consigliere Giulia Argiroffi del M5s.

“Sul misterioso PRG di Palermo ci sono troppi segreti, troppi vuoti temporali e documentali. Le continue negazioni di confronto dell’assessore Arcuri non lasciano presagire nulla di buono”. Lo dichiara il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle e componente della seconda commissione, Giulia Argiroffi.

“Abbiamo appurato - afferma il consigliere cinquestelle - che il PRG è stato ufficialmente trasmesso all'Assessore il 7 agosto scorso e che il documento gli era già stato trasmesso nel dicembre 2017, ma quella volta in modo informale, dunque oggi non è possibile documentare cosa gli sia stato consegnato e quali modifiche siano state apportate. Il M5S ritiene questo fatto estremamente grave: ci chiediamo come sia possibile che un atto così delicato rimanga per 8 mesi nelle mani di un assessore senza che sia possibile documentare nulla di questo passaggio. A questo si aggiunge la mancanza di confronto e poca trasparenza sul PRG da parte dell’Amministrazione che, data la delicata situazione derivante dai molteplici interessi in campo, avrebbe dovuto trattare la questione con eccezionale attenzione. Arcuri però continua a non rispondere, negando il confronto su temi seri: questa volta si è sottratto nel dare spiegazioni sul PRG non presentandosi in commissione dove era stato convocato. Da mesi il M5S chiede al Sindaco, come atto di responsabilità, la rimozione dell’Assessore da un ruolo tanto delicato per il quale è evidentemnte inadeguato”.

Anche Marianna Caronia, oggi è rimasta in Aula a Sala delle Lapidi, garantendo il numero legale durante i lavori del Consiglio Comunale, lasciando un messaggio sulle continue assende dei Consiglieri comunali:

"Oggi ho fatto una scelta di responsabilità restando a Sala delle Lapidi per costringere il sindaco ad assumersi le proprie responsabilità.

La condizione di paralisi alla quale è giunto il Consiglio comunale per l'inconsistenza della maggioranza sta diventando l'alibi perché Orlando continui in modo istituzionalmente irrispettoso e politicamente inaccettabile a non rispondere delle proprie scelte e dei propri silenzi di fronte ai Consiglieri comunali."







