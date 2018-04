politica

Aria di divorzio in casa centrodestra

Pubblicata il: 21/04/2018 - 11:41:18

Aria di divorzio in casa centrodestra. Stanco di essere un bersaglio per il M5S, Silvio Berlusconi tiene il punto sul no a una trattativa con il Movimento e lancia un avvertimento preciso a Matteo Salvini. E a poco sembra valere ormai per il Cavaliere l'intenzione del leader della Lega di "continuare a cercare l'intesa con Luigi Di Maio senza rompere con Fi pur di approdare a Palazzo Chigi". Berlusconi avrebbe deciso di chiarire una volta per tutte che lui non ci sta proprio al “doppio gioco” dell'alleato.

In attesa che Mattarella si pronunci, Berlusconi intanto rimarca quanto detto dall'inizio, ovvero l'intenzione di portare avanti "un governo del centrodestra unito, guidato da un premier indicato dalla Lega, in grado di rispondere alle emergenze del nostro Paese e di ottenere in Parlamento la convergenza di una maggioranza sul nostro comune programma". Un governo che non escluderebbe, per l'ex premier, l'intervento del Partito democratico e di altri parlamentari esterni alla coalizione. Una proposta al momento irricevibile per il leghista Salvini: "Berlusconi pensa a un governo coi voti del PD? Io – ha detto ieri sera in un tweet - dico NO, sarebbe un tradimento del voto degli italiani. Bisogna costruire, non distruggere, altrimenti arriverà l'ennesimo governo imposto dall’Europa. Nessun inciucio con la sinistra!".

