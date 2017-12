regione

Armao: ''Sbloccare il bilancio e rinegoziare gli accordi Stato-Regione''

''Abbiamo le idee chiare sulle cose da fare, sulle cose sulle quali intervenire...''

“Abbiamo le idee chiare sulle cose da fare, sulle cose sulle quali intervenire. È necessaria una misura concreta di rilancio della Sicilia che passa certo per conti che quadrano, che passi dai conti in regola. Perché i conti in regola sono come le carte in regola altrimenti la politica è solo velleità, solo promessa, è solo annuncio. Con i conti in regola che porteremo in Assemblea regionale si ripartirà per una legislatura che deve rilanciare la Sicilia. Una legislatura importantissima perché altri 5 anni di blocco e la Sicilia sarà spacciata”. Sono le parole di Gaetano Armao, che ha il delicato compito di sbloccare il bilancio della regione.

Ieri Armao ha incontrato il Presidente della Corte dei Conti per parlare di soluzioni a fronte della mancata approvazione del bilancio consolidato al 30 settembre da parte del precedente governo e della precedente Assemblea. Oggi, invece, vola a Roma per incontrare il ragioniere generale dello Stato.

La Sicilia intende annullare gli accordi firmati da Crocetta e Baccei sul trasferimento da 1,4 miliardi di euro da Roma a Palermo come corrispettivo per l’Irpef pagata in Sicilia anche perché “è assurdo che da un lato gli accordi stabiliscono trasferimenti proprio da 1,4 miliardi e dall’altro, cosa che nessuno ha mai messo in relazione, lo Stato ci chieda un contributo al risanamento della finanza pubblica pari a 1,34 miliardi di euro di fatto azzerando quei trasferimenti”. “In un momento in cui regioni come la Lombardia e il Veneto – continua Armao – chiedono più autonomia finanziaria è un controsenso che la Sicilia, che questa Autonomia l’aveva, debba lasciarsela alle spalle. Gli accordi fatti dal governo Crocetta sono stati accordi “truffaldini” e devono essere disdettati. Questo Paese deve essere federalista perché lo è nella sua natura ma deve trattarsi di un federalismo solidale dove, proprio per rendere competitivo l’intero Paese, chi ha più energia deve sostenere chi ne ha meno”.

Ma Armao non pensa ad un sistema assistenziale. Al contrario pensa ad un riequilibrio: “Il Precedente governo andava a Roma con il cappello in mano, io ci vado fin da oggi con lo Statuto in mano. Non vogliamo avviare guerre o battaglie fra Palermo e Roma. Non ci interessano le tensioni e gli scontri. Noi dobbiamo chiedere allo Stato di riconoscere ai siciliani la dignità, un trattamento uguale a tutti gli altri cittadini italiani. Ad una Regione che ha il 40% in meno di infrastrutture rispetto al resto del Paese, una disoccupazione giovanile al 50%, uno svantaggio dovuto alla sua insularità e tanti altri gap, non possono essere richiesti gli stessi sacrifici rispetto a Regioni che non vivono questa condizione”.

“Tutti quegli accordi che sono stati presi vanno disdettati e bisogna chiedere al governo di aprire un nuovo negoziato. Non è pensabile che la Sicilia prenda accordi unilaterali che restringono la propria autonomia fiscale. L’argomento, naturalmente, deve essere trattato dalla giunta. Ne ho già parlato con il Presidente Musumeci e andiamo certamente verso questa iniziativa per recuperare autonomia fiscale e risorse”, prosegue Armao.

Ma c’è anche altro da recuperare che si è perso per effetto delle riforme degli ultimi cinque anni. “Lo Stato versava alle Province siciliane, che ora si chiamano Liberi Consorzi e Città Metropolitane, 400 milioni di euro l’anno. Continua a versare questi corrispettivi a tutte le Province riformate nel resto del Paese. Siccome in Sicilia ora non si chiamano più Province non versa più questi soldi né alle amministrazioni intermedie né alla Regione. Non capisco perché dobbiamo perdere questi fondi solo per effetto di un nome. Queste cose non sono state considerate negli accordi ed è assurdo”.

“La Sicilia genera, poi, otto miliardi di accise che vengono al momento interamente trattenute dallo Stato. Gli accordi chiusi dal governo precedente hanno vulnerato quello che lo Statuto ci assegna. La Regione non ha mai più rivendicato quello che ci spettava. Questi accordi hanno tolto alla Sicilia più di quanto la Sicilia potesse dare”.

“Proprio oggi Musumeci incontrerà il Ministro Galletti e sono convinto che si troverà la quadra. Certo non è bello che arriviamo noi e iniziano a stringere le maglie ma penso che dipenda dal fatto che in passato le proroghe non sono servite a nulla e la Sicilia non ha mantenuto i patti. La vittoria di Nello Musumeci in Sicilia è chiara e senza possibili dubbi quindi sono convinto che il governo romano non andrà allo scontro ma discuterà, tratterà, si confronterà così come ha fatto comprendere. Sono fiducioso”, conclude Armao.

