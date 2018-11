Stop ai derivati

Armao: ''Stop ai derivati in Sicilia, il prossimo anno risparmio da 40 milioni'' *VIDEO*

Stop ai derivati in Sicilia. Dal prossimo anno la Regione non metterà più in bilancio 40 milioni di euro di oneri per il pagamento di questi contratti, costati finora 297 milioni alle casse pubbliche.

02/11/2018

Il governo Musumeci ha definito un accordo col ministero dell’Economia e finanze per estinguere i derivati (in totale 5 contratti con altrettanti gruppi bancari) anticipatamente rispetto alla scadenza prevista del 2023.

“Abbiamo definito l’operazione finanziaria, siamo ai dettagli – dice l’assessore all’Economia Gaetano Armao -. Posso dire al momento che la Sicilia è la prima Regione a farlo. Gli oneri dei derivati hanno inciso per 40 milioni di euro all’anno, un terzo dei fondi che destiniamo alle ex Province”. Partner della Regione in questa operazione è la Cassa depositi e prestiti. L’estinzione anticipata consentirà alla Regione di liberare 160 milioni in bilancio in cinque anni.

“La Sicilia è con il Lazio, l’unica istituzione che non ha subito un ribasso del rating di qualità del debito. Questo perché, dopo il ribasso dello Stato, sono andati giù i rating delle banche, delle istituzioni finanziarie e di quelle territoriali. E la Sicilia è vista come una istituzione che ha intrapreso un cammino di risanamento, di credibilità e affidabilità finanziaria e, per questo, viene premiata con un outlook positivo”, ha detto ai giornalisti il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao durante la presentazione del Bollettino sul fabbisogno finanziario. “E’ stato ed è un percorso molto pesante per i Siciliani – aggiunge -, perché evidentemente la Regione deve fare tagli e risanare, ma la credibilità finanziaria è essenziale per il futuro della Sicilia. Questo lavoro arriverà alle famiglie e alle imprese, in termini di maggiore credibilità del proprio territorio”.

“Sarebbero arrivati molti più soldi se non si fosse rinunciato, come è avvenuto nella scorsa legislatura, a tanti contenziosi che avrebbero dato ragione alla Sicilia e avremmo più che pretendere dallo Stato”, ha spiegato ai giornalisti, sul tema del contenzioso finanziario Stato-Regione, l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, a margine della presentazione del Bollettino sul fabbisogno finanziario. Secondo Armao, “oggi dobbiamo lavorare con la forza dello Statuto. Abbiamo impugnato il Bilancio dello Stato proprio perché riteniamo insostenibile un miliardo e 350 milioni di prelievo sulla Regione come contributo al risanamento della finanza pubblica e perché riteniamo, altrettanto, ingiusto che le province siano state portate all’asfissia con 200 milioni di prelievo annuo, che hanno fatto sì che oggi le stesse non possano andare avanti e neanche accendere le luci. E’ una situazione insostenibile che, con il presidente Musumeci, ho riferito al ministro dell’Economia. Abbiamo richiesto – ha aggiunto Armao – che queste previsioni non siano reintrodotte nella legge di Bilancio. Vedremo che cosa prevede la legge di Bilancio appena depositata alle Camere. Se è il caso, non potremo che reiterare un atteggiamento di confronto determinato con lo Stato”.

“La legge di stabilità non sarà più il coacervo di dimensioni gigantesche degli ultimi anni quando la manovra aveva più di 100 norme. Porteremo in Parlamento tre interventi (finanziaria, bilancio e ddl bilancio) e poi altri sette come collegato, con disegni di legge governativi, in parte già in Assemblea, con le riforme”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, rispondendo ai cronisti nel corso della presentazione del bollettino sul fabbisogno finanziario. “E’ un modo ordinato di affrontare la manovra e legiferare”, ha affermato Armao che non ha voluto anticipare i dettagli della legge di stabilità. “Aspettiamo di conoscere il bilancio dello Stato”, ha aggiunto. La manovra è stata già consegnata alla giunta, che la esaminerà nei prossimi giorni.

