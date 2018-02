droga e armi

Armi e droga allo Zen: sequestrati pistole, fucili e munizioni. Tre arresti *FOTO*

La Polizia di Stato ha arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo...

Pubblicata il: 27/02/2018

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirate attività di controllo del territorio all’interno del quartiere “Zen”, ha tratto in arresto nella flagranza dei reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo, il pregiudicato 19enne Gabriele Ferrazzano ed i suoi genitori Ferrazzano Salvatore e Vallecchia Maria.

Nella tarda mattinata di oggi, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno fatto irruzione, per effettuarvi una perquisizione, presso l’abitazione di Ferrazzano, al terzo piano di una palazzina di via Costante Girardengo, dove questi viveva con i propri genitori. Sin dalle prime battute, il giovane ha mostrato chiari segni di insofferenza al controllo, insospettendo oltre misura gli agenti.

Nel corso delle attività, all’interno di un armadio della sua camera da letto, i poliziotti hanno rinvenuto uno zaino con all’interno 432 stecche di hashish ed un borsone contenente 5 grosse buste piene di marijuana essiccata, di circa 1kg ciascuna, ancora da confezionare e 62 dosi già confezionate della stessa sostanza; sotto il letto era invece occultato un fucile a canne mozze di marca “Breda”, con relativa cartuccera rifornita di 25 proiettili calibro 12 e una balestra. Attiguo alla camera da letto, separato da una parete in cartongesso, è stato scoperto uno sgabuzzino adibito a “serra indoor”, al cui interno vi era una piantagione di circa 60 piante di marijuana e tutto l’occorrente per la sua coltivazione ( lampade alogene, dispositivi per la ventilazione, fertilizzante etc..).

In cucina, dietro un armadio, i poliziotti hanno scoperto un foro praticato nella parete, al cui interno sono state rinvenute due pistole calibro 9 con tre caricatori, nonché 71 cartucce. Infine, nel bagno, all’interno di un’intercapedine ricavata tra il pavimento e la vasca, gli agenti hanno rinvenuto altri sacchi contenenti marijuana essiccata, una busta con all’interno polvere di cocaina, altre due contenenti cristalli di cocaina, ancora da tagliare, oltre a circa 40 dosi della stessa sostanza confezionate in piccoli ovuli riposti in alcuni blister e pronti per essere venduti al dettaglio. Nel corso della perquisizione è stata trovata, inoltre, la somma di circa 1000,00 euro in banconote di diverso taglio, conservate in gran parte addosso alla madre del Ferrazzano e le parti restanti all’interno di alcuni suppellettili, nonchè una considerevole quantità di monete, pari a circa 150 euro dentro un grosso boccale riposto in cucina.

Alla luce di quanto emerso Ferrazzano Gabriele ed entrambi i suoi genitori sono stati tratti in arresto e condotti alla Casa Circondariale “A.Lorusso” (Pagliarelli). Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici sulle armi sequestrate, da parte del personale del Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo.

