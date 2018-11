Youpol

Arrestati due spacciattori a Ballarò, tramite segnalazione su Youpol

La Polizia di Stato arresta due spacciatori a Ballarò segnalati attraverso Youpol, 'applicazione multimediale che consente ai cittadini di denunciare episodi di spaccio e bullismo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Candeh Wesley, 25enne e Rizzone Gabriele Giuseppe, 22enne, entrambi di Ballarò, responsabili dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ancora un episodio di spaccio interrotto a Ballarò e sanzionato con l’arresto degli spacciatori e con il sequestro di denaro e droga da parte della Polizia di Stato.

Stavolta, i “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile sono stati avviati ad una abile e veloce indagine di spaccio, grazie a Youpol, la sempre più diffusa app multimediale creata dalla Polizia di Stato che consente a cittadini volenterosi di denunciare, in tempo reale, episodi e reati di droga e bullismo.

Una dettagliata segnalazione relativa ad una fervente e specifica attività di spaccio, a Ballarò, in ordine all’abbigliamento ed al ciclomotore usato da uno degli spacciatori, è stata così recapitata alla Centrale Operativa della Questura attraverso l’applicazione Youpol. Il modello del mezzo indicato è stato subito associato dagli agenti a quello solitamente usato da uno spacciatore, Candeh, già loro noto perché in passato tratto in arresto per spaccio. Attraverso un servizio di appostamento all’uopo approntato nel cuore di Ballarò, in via Nunzio Nasi, gli agenti hanno notato giungere Candeh a bordo dello scooter segnalato insieme a Rizzone, anch’egli individuo noto per i suoi precedenti; questi poco dopo ha occultato un involucro nei pressi di un edificio abbandonato. A quel punto gli agenti sono entrati in azione, fermando i due individui per sottoporli ad un accurato controllo: all’interno dell’involucro appena nascosto sono state, così, trovate 10 dosi di marijuana ed un’altra, insieme a 40,00 euro, è stata rinvenuta addosso a Candeh.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati mentre i due giovani sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Polizia di Stato

