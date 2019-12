molestie sessuali

Arrestato medico per molestie sessuali ad una paziente

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un medico, ritenuto responsabile di molestie ad una paziente.

Pubblicata il: 10/12/2019

Stamani, la Polizia di Stato ha proceduto, in provincia, all’esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un medico, indagato per il reato di violenza sessuale nei confronti di una donna.

La misura è stata emessa dal GIP Roberto Riggio, su richiesta del P.M. Sergio Mistritta del pool specializzato nella trattazione di reati in danno di vittime vulnerabili guidato dal Procuratore Aggiunto, dott.ssa Annamaria Picozzi, sulla base delle risultanze delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Palermo.

I fatti sarebbero avvenuti a Febbraio di quest’anno, nel corso di una visita eseguita mentre il medico era di turno, all’interno di una struttura sanitaria dove la donna si trovava per sottoporsi a terapie specifiche.

La denuncia è stata raccolta all’interno della stesso nosocomio da personale specializzato, allertato dalla donna. Immediate le indagini avviate dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno ascoltato tutte le persone informate sui fatti con le quali la donna si era confidata, scoprendo che in passato lo stesso medico aveva fatto oggetto di molestie sessuali due donne che, con qualifiche diverse, avevano lavorato in quella struttura, ma che per quei fatti non avevano mai presentato querela.

Fonte: Polizia di Stato

