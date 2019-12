rifiuti

Arresti Casteldaccia, Fava: ''Raccolta rifiuti al centro di un'inchiesta Antimafia''

Fava: ''Sistema raccolta rifiuti nei comuni è al centro inchiesta in Antimafia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/12/2019 - 13:24:29 Letto 400 volte

“Gli arresti di oggi nel comune di Casteldaccia confermano i rischi e la pericolosità degli affidamenti diretti nel servizio di raccolta dei rifiuti. Per questo, come Commissione antimafia e anticorruzione, abbiamo avviato nelle scorse settimane un censimento della situazione Comune per Comune, con uno specifico focus sugli affidamenti diretti e in proroga in questo delicato settore.

È nostra convinzione, e le notizie che arrivano da Casteldaccia sono una conferma, che dentro la giungla degli affidamenti diretti e senza gara di appalto del servizio di raccolta dei rifiuti si annidino malaffare e corruzione, oltre a costituire uno dei principali elementi di un ingiustificato aumento del costo del servizio di raccolta”.

Lo ha dichiarato Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia

Ti potrebbe interessare? Terremoto a Casteldaccia, arrestato il sindaco

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!