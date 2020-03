Corruzione

Arresti consiglieri, M5S: ''Danno d'immagine per Palermo''

''Arresti grave danno d'immagine alla città di Palermo. Sindaco riferisca in aula, non ignori cittadini'', dichiara Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo.

02/03/2020

“A due giorni dai gravi fatti che hanno scosso il consiglio comunale e l’intera città di Palermo, il sindaco Orlando non ha ancora fatto l’unica cosa che avrebbe dovuto fare in modo prioritario ovvero fissare una seduta straordinaria per relazionare e rendere conto all’intero Consiglio sulle indagini di corruzione che hanno portato all’arresto di due consiglieri della sua maggioranza, i capogruppo di PD e Italia Viva”. Lo dichiara Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo.

“Orlando - aggiunge Randazzo - dimentica spesso che il Consiglio comunale rappresenta i palermitani, e davanti a fatti del genere, più che mai, ha il dovere di rendere conto ai cittadini e di non ignorarli come è abituato a fare. Il Sindaco di Palermo non può sottrarsi come sistematicamente fa da quando è stato eletto: deve spiegare in che modo si è arrivati a questo scandalo che ha portato un grave danno d’immagine alla città causato dai fatti che hanno coinvolto i suoi consiglieri e i funzionari del Comune che continuavano ad avere ruolo di rilievo nonostante una condanna”.

“A questo punto - conclude Randazzo - chiederemo agli altri consiglieri comunali di condividere la richiesta del Movimento 5 Stelle per richiedere una convocazione straordinaria del Consiglio. Ci aspettiamo che i primi a firmarla siano i consiglieri di PD e Italia Viva che hanno visto i loro capogruppo venire arrestati con accuse gravissime”.

