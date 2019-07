mafia

Arresti Inzerillo-Gambino, Orlando: ''Mafia sempre più debole''

''Oggi i boss non hanno più spazi e tempi per riorganizzarsi grazie all'incessante lavoro investigativo condotto da magistrati e polizia'', afferma il sindaco Orlando.

17/07/2019

"Gli arresti operati questa notte tra Palermo e New York in una importante operazione congiunta degli investigatori e delle forze dell'ordine italiane e statunitensi segnalano come Cosa Nostra stia tentando un improbabile ritorno al passato, avendo perso in modo inarrestabile il proprio appeal e il proprio consenso sociale." Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"Grazie all'incessante lavoro investigativo condotto da magistrati e polizia - continua il sindaco -, oggi i boss non hanno più spazi e tempi per riorganizzarsi e, pur mantenendo sempre una presenza militarmente ed economicamente pericolosa nel territorio, la loro organizzazione criminale esce sempre più indebolita."

"A pochi giorni dell'anniversario della strage di via D'Amelio, è ancor più motivo di gratitudine per il lavoro che la magistratura palermitana le forze di polizia conducono con grande impegno e sacrificio" - conclude il sindaco Orlando.

