Arresti mafia nigeriana, Gelarda: ''A Palermo è emergenza sociale. Cosa dice Orlando di questo problema''

''A Ballarò come in altre zone di Palermo c'è una vera e propria emergenza sociale, aggravata dalla massiccia presenza di immigrati'', afferma Igor Gelarda.

Pubblicata il: 11/07/2019

"Le indagini sulla mafia nigeriana che sono sfociate questa mattina con l'arresto di alcuni affiliati all'ascia nera. La temibile e violenta mafia nigeriana, è frutto un minuzioso lavoro di indagine fatto dagli uomini della squadra mobile di Palermo. Ai quali va il plauso della Lega e di tutta la cittadinanza palermitana" afferma Igor Gelarda responsabile regionale enti locali Lega Sicilia.

"Il quadro però è molto complesso, non si tratta solo di un problema di tipo criminale. C'è un problema di tipo sociale a Ballarò, legato anche a questa immigrazione indiscriminata e al fatto che buona parte degli immigrati non riescono a integrarsi. Alcuni delinquono già nei loro paesi e vengono ad esercitare in Sicilia le loro attività criminali, dove trovano purtroppo terreno fertile, - continua Gelarda - . Altri sono vittime dell'assoluta mancanza di mezzi di sostentamento e di una integrazione sociale ed economica inesistente."

"La verità è che il modello dell'integrazione di cui frenetica Orlando è completamente fallito, o meglio non esiste se non nei rotocalchi patinati letti dai radical chic di tutto il mondo, sui quali il sindaco Orlando fa la star. A Ballarò come in altre zone di Palermo c'è una vera e propria emergenza sociale, aggravata dalla massiccia presenza di immigrati. Come giustifica il sindaco le numerose case di prostituzione che ci sono a Ballarò e lo sfruttamento di decine centinaia di povere donne vittima di tratta? La chiusura dei porti ovviamente sta dando i suoi frutti. Non è un caso che le associazioni che si occupano di lotta alla tratta affermano che, da un anno a questa parte, Cioè da quando Salvini ha bloccato il business dell'immigrazione clandestina, a Palermo non sono più arrivate nuove prostitute dall Africa - conclude Gelarda - , vittime di questo sistema violento e impietoso. Nella trepidante attesa, condivisa dal 90% dei palermitani, che il sindaco Orlando torni a essere un privato e sì possa tornare a fare una vera politica nei quartieri, non possiamo che affidarci al l'operato delle forze dell'ordine, e all'attività che sta facendo il ministro Salvini per la difesa dei nostri confini e della nostra sicurezza."

