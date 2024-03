mafia

Arresto boss latitante Auteri, Randazzo: ''Risultato importante per la lotta alla Mafia''

''Impegniamoci tutti a non disperdere il grande lavoro svolto dalla Procura e dalle Forze dell'Ordine affermando i principi di legalità ovunque'', dichiara il capogruppo del M5S, Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2024 - 09:25:19 Letto 826 volte

«L’arresto del boss latitante Giuseppe Auteri avvenuto a Palermo nella zona Oreto rappresenta un'ottima notizia per la nostra città ed un risultato importante per la lotta alla Mafia.



Il nostro ringraziamento alla Procura di Palermo e alle Forze dell’Ordine per l'importante operazione messa a segno. Impegniamoci tutti a non disperdere il grande lavoro svolto dalla Procura e dalle Forze dell’Ordine affermando i principi di legalità ovunque nella nostra quotidianità, nelle istituzioni, a lavoro, nelle scuole del nostro territorio».



Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!