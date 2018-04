Intercettazioni

Arresto Caputo, intercettazioni incriminate coi vertici di ''Noi con Salvini''

Nella bufera anche i due coordinatori del movimento in Sicilia occidentale

Salvino Caputo sarebbe stato istigato alla compravendita di voti in cambio di favori agli elettori nientemeno che dai vertici siciliani del movimento "Noi con Salvini". Sono queste le ultime accuse sul fronte delle indagini che hanno portato all’arresto dell’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale, fedele sostenitore della Lega nel movimento "Noi con Salvini". Con lui, in manette anche il fratello Mario, identificato dagli inquirenti anche come suo prestanome in campagna elettorale.

Il nuovo tassello delle indagini si avvarrebbe dello strumento delle intercettazioni telefoniche, scambi di battute tra Caputo e i due coordinatori di "Noi con Salvini" in Sicilia Occidentale, Alessandro Pagano (neo eletto alla Camera) e Angelo Attaguile, che sarebbero indagati a piede libero. La procura di Termini Imerese chiederà l’autorizzazione a potersi avvalere delle intercettazioni, mentre i due coordinatori sono stati prontamente convocati dal leader della Lega Matteo Salvini. Intanto il legale di "Noi con Salvini", Antonio Fiumefreddo, ha reso noto tramite un comunicato che Attaguile non risulterebbe in alcun modo indagato.

Dalle intercettazioni emerse nell’inchiesta della Procura diretta da Antonio Cartosio e dal comando provinciale dei carabinieri diretto da Antonio Di Stasio, si evincerebbero atteggiamenti di pressione nei confronti di Caputo per realizzare la compravendita dei voti, in almeno dodici episodi. Caputo nel 2013 era stato costretto a lasciare il parlamento siciliano per una condanna definitiva a un anno e cinque mesi per tentato abuso d’ufficio. La vicenda non era stata gradita all’interno della Lega, ma ciononostante il coordinatore Pagano aveva continuato ad appoggiare l'ormai ex parlamentare.

Caputo risultava però incandidabile, e in occasione delle elezioni Regionali di novembre 2017 avrebbe chiesto, in settembre, un parere sulla vicenda all’assessore Gaetano Armao, anch'egli intercettato. L'assessore gli avrebbe quindi consigliato la candidatura del fratello Mario Caputo, o di altro parente, tramite lo stratagemma del cognome in comune e specificando volontariamente nei manifesti elettorali la dicitura "Detto Salvino", così da favorire la confusione tra il parente e l’ex sindaco di Monreale. Altra ipotesi di reato dunque, quello di attentato ai diritti politici dei cittadini. Caputo attualmente è agli arresti domiciliari.

