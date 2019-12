mafia

Arresto Luisi, la spesa di troppo

Saluta amici e parenti e rassicura tutti: è tutto apposto, torno presto.

01/12/2019

Saluta amici e parenti e rassicura tutti: è tutto apposto, torno presto. E’ finita così la latitanza di Pietro Luisi, 29 anni, sfuggito a due recenti blitz antimafia delle forze dell’ordine. I poliziotti hanno sorpreso il ricercato in un condominio di via Rocco Jemma, nella zona del "Policlinico", a Palermo.

Una pedina importante secondo gli inquirenti: nonostante la sua giovane età, Luisi aveva un ruolo decisamente importante nel clan di corso dei mille e brancaccio, un giovane che si era fatto conoscere per le sue capacità soprattutto nello smerciare droga. Era considerato l'uomo della cocaina, capace di tessere i contatti con le grosse famiglie della 'Ndrangheta e di fare pervenire nel capoluogo siciliano grosse quantità di cocaina da destinare, per esempio, al mercato della Vucciria.

La sua latitanza è terminata per un’ingenuità legata ai sacchetti della spesa zeppi portati nell’abitazione di via Rocco Jemma, dove alcuni familiari di Luisi sono stati visti entrare, conducendo appunto la spesa. Il cerchio si è ulteriormente ristretto quando i poliziotti, fintisi inquilini dello stabile, hanno registrato la presenza in un appartamento del quarto piano di alcuni conoscenti, pregiudicati e frequentatori in passato del Luisi.

Ieri il blitz e la latitanza terminata dopo 4 mesi di ricerche. Luisi però rassicura tutti, esce spavaldo dalla squadra mobile di Palermo e tra baci e rassicurazioni garantisce di tornare presto e che è tutto apposto.

