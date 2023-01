Arresto Matteo Messina Denaro

Arresto Matteo Messina Denaro, Giorgia Meloni a Palermo: ''Oggi è una giornata storica'' *VIDEO*

La premier dopo l'arresto del boss: ''Un giorno di festa per le persone per bene''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2023 - 14:25:41 Letto 765 volte

"Oggi è una giornata storica e un giorno di festa per le persone per bene". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni uscendo dalla Procura di Palermo dove si è congratulata con i vertici per l'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

"E' un giorno di festa per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata, perché il sacrificio di tanti eroi non è stato vano - ha proseguito - perché qualcuno ha raccolto quel testimone, quella guerra è stata portata avanti. E' un giorno di festa per quegli uomini e quelle donne che nel silenzio e fuori dai riflettori, 24 ore su 24, dedicano la loro vita a questo. Noi siamo abituati a ricordare soprattutto chi si sacrifica con il sacrificio estremo per la lotta alla mafia. Poi ci sono quelle persone che sacrificano tutta la loro esistenza per raggiungere questi obiettivi".

Il Presidente Meloni e il Sottosegretario Mantovano rendono omaggio alla stele di Capaci.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Governo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!