Un infliltrato nella commissione avrebbe riferito all'ex presidente di Confindustria Sicilia il contenuto dell'audizione secretata dell'imprenditore, diventato suo principale accusatore

Una “talpa” in commissione Antimafia avrebbe riferito all’ex presidente di Confindustria in Sicilia Antonello Montante, arrestato ieri per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, il contenuto dell’audizione secretata dell’imprenditore Marco Venturi, ex amico poi diventato il suo più grande accusatore, come si evince dall’ordinanza del gip di Caltanissetta che coinvolge 22 indagati.

Ed è proprio Montante, in una intercettazione ambientale mentre lascia l’abitazione dell’ex governatore Rosario Crocetta insieme a Linda Vancheri, all’epoca assessore regionale alle Attività produttive e molto vicina all’imprenditore, a sostenere di sapere cosa abbia detto Venturi all’Antimafia.

“Tutte le mie domande ha fatto”, dice Montante a Linda Vancheri, facendo intendere che poteva contare addirittura su qualcuno all’interno della commissione Antimafia. Per il gip la frase dell’imprenditore “lascia un po’ esterrefatti”.

Montante concludeva la conversazione con l’assessore sostenendo che Venturi davanti ai commissari avesse fatto “mala figura”, criticando poi la decisione del presidente Rosy Bindi di dare luogo “all’attività di verifica dell’Antimafia… invece di travagliari per la mafia… contro la mafia… no”.

