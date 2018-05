governo

Arriva Cottarelli, ma lo spread è al massimo dal 2013. Di Maio: ''Impeachment al Presidente solo se Lega vuole''

Il neo premier promette prudenza e attenzione all'economia, ma nel frattempo il differenziale tra btp e bund raggiunge valori allarmati. Di Maio attende Salvini nella propria ''battaglia'' con il Presidente

Che Carlo Cottarelli sia un esperto di conti pubblici lo testimonia la sua stessa vita, votata alla revisione della spesa pubblica. Nel suo primo discorso pubblico, il nuovo premier con riserva ha messo in risalto tutta la sua prudenza di ex direttore esecutivo del board del Fondo Monetario Internazionale; ma in questo momento l'Italia naviga in acque economico-finanziarie tutt'altro che calme, e la parola "spread" torna prepotente nel vocabolario della cronaca.

L'impietoso differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi si attesta a 253 punti, dalla fine del 2013 il valore più alto in assoluto, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Le conseguenze per i conti pubblici sarebbero devastanti, prima tra tutte il superamento del tetto di spese per interessi fissato dal vigente Documento di Economia e Finanza a 63,5 miliardi.

Nel frattempo, gli animi dei militanti del Movimento Cinque Stelle non si sono per niente ammorbiditi dopo la nomina di Cottarelli, e il leader pentastellato Luigi Di Maio continua a battere la strada dell'impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accusato da M5S e Fratelli d'Italia di aver abusato della propria posizione nella bocciatura della lista di governo che prevedeva Paolo Savona come ministro dell'Economia. Ma non senza riportare i suoi seguaci sulla retta via, criticando pubblicamente nella trasmissione tv Matrix coloro che hanno arbitrariamente interpretato l'impeachment come un'autorizzazione all'offesa gratuita e al vilipendio del capo dello Stato italiano.

Ma se da un lato Di Maio vorrebbe agire nei confronti del Presidente, dall'altro Matteo Salvini e la Lega fanno da freno inibitore alla foga accusatoria: “[L'impeachment] Io lo posso attivare se la Lega è d’accordo. E io mi aspetto che ci sia questa disponibilità, altrimenti devo anche ripensare ciò che penso di Salvini, che finora ha sempre mostrato lealtà”, ha commentato Di Maio nei riguardi dell'attuale attendismo di Salvini sulla vicenda.

Eppure anche Giuseppe Conte, il dimissionario premier incaricato deposto dopo la decisione di Mattarella di non approvare la lista di governo, ha voluto ribadire a Repubblica il punto chiave della questione, sulla cui cattiva interpretazione si è basata la scelta del capo dello Stato: "Nessuno ha mai parlato di uscita dall'euro". E sulla squadra di governo assemblata durante l'incarico assicura: "Era una squadra equilibrata, forte di figure di rilievo politico e di qualche innesto di elevatissima competenza".

