Black Friday

Black Friday, il Comune dice no alla sospensione della Ztl richiesta dalla Confcommercio

Confcommercio: ''Abbiamo chiesto di valutare la sospensione della Ztl per l'intera giornata di venerdì''. Una richiesta che però è stata bocciata dal Comune di Palermo che ha da poco diramato una nota.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2018 - 10:39:11 Letto 445 volte

“Il Black Friday del prossimo 23 novembre può essere una grande occasione per dare un po’ di respiro ai commercianti, per questa ragione abbiamo chiesto al sindaco Leoluca Orlando e agli assessori Sergio Marino e Iolanda Riolo di trasformare questa iniziativa in opportunità di vendite anche per le piccole e micro imprese di Palermo, in grande affanno per la stagione commerciale autunnale molto deludente, e di valutare la sospensione del provvedimento di Zona a traffico limitato per l’intera giornata di venerdì”.

Lo dice la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio che aggiunge: “In vista dell’appuntamento con il Black Friday da diversi giorni assistiamo ad una potente ed aggressiva campagna pubblicitaria condotta soprattutto dai colossi dell’e-commerce internazionale e dai grandi megastore presenti anche a Palermo”.

“Riteniamo – conclude Patrizia Di Dio – che una sospensione della Ztl possa catturare l’attenzione di tanti consumatori che possono riversarsi nelle vie centro per acquistare a prezzi certamente più convenienti”.

Una richiesta che però è stata bocciata dal Comune di Palermo che ha da poco diramato una nota:

“Verificata la non sussistenza di requisiti formali indispensabili - dice il Comune in una nota -, l'amministrazione comunale comunica che per il prossimo venerdì 23 novembre in occasione del cosiddetto Black Friday, non sarà sospesa la Ztl. Al fine di venire incontro alle necessità espresse dai commercianti e dalla VI Commissione consiliare, il sindaco Leoluca Orlando ha comunque chiesto all'Amat di prevedere la validità giornaliera dei biglietti e potenziare il servizio per le aree commerciali della città".

Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune:

"Decisione coerente. Al centro mobilità sostenibile e valorizzazione del carattere storico e monumentale di piazze e strade del centro città" .

Così commentano in maniera caustica il leader de I Coraggiosi Fabrizio Ferrandelli ed il suo capogruppo in consiglio Cesare Mattaliano, all’indomani del passo avanti e del clamoroso dietrofront del Sindaco sul provvedimento di sospensione Ztl.

“In effetti ci sembrava impossibile che Orlando potesse rinsavire e sopratutto che si trasformasse in uomo libero di ascoltare le corrette istanze di cittadini e commercianti, piuttosto che essere ostaggio del suo cartello elettorale".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!