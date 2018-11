meteo sicilia

Arriva il gelo in Sicilia, nel weekend temperature a picco

Arriva il freddo anche in Sicilia. Una prima ondata di freddo nel weekend, con le temperature che finalmente scenderanno di 8-10 gradi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/11/2018 - 09:23:54 Letto 484 volte

Arriva il freddo anche in Sicilia. Una prima ondata di freddo nel weekend, con le temperature che finalmente scenderanno di 8-10 gradi, raggiungendo i valori medi per il periodo. E da lunedì un abbassamento della colonnina di mercurio ancora più marcato, di ulteriori 3-4 gradi, con massime al di sotto dei 10 gradi, che sono «valori più tipici dell’inverno che non di pieno autunno».

Queste le previsioni per i prossimi giorni in Italia del meteorologo di 3bmeteo.com, Paolo Corazzon, secondo il quale non mancherà il maltempo, che colpirà il Centrosud e in particolare le regioni adriatiche nel fine settimana, e il Centronord dalla prossima settimana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!