Arriva il Papa e Palermo viene ''chiusa'' al traffico. Ecco come cambia la viabilità *VIDEO*

Sabato, quando le strade interessate dal percorso del Pontefice e tutte le traverse nei primi venti metri saranno chiuse al traffico...

12/09/2018

Operai al lavoro quasi h24 e una città che sta praticamente diventando un salotto per accogliere sabato Papa Francesco.

Il palco, come si vede, da queste immagini è già montato, ancora qualche definizione e poi il Foro Italico sarà praticamente pronto per accogliere il santo padre. “Non prendete la macchina e spostatevi con i bus o in moto e in bici”, una sorta di slogan.

I tecnici studiano il piano di mobilità e le alternative per raggiungere o uscire dalla zona rossa della visita di papa Francesco: da Brancaccio a via Libertà ( piazza Croci), passando per il centro storico e sul lungomare dall’Ucciardone a via Messina Marine.

Sabato, quando le strade interessate dal percorso del Pontefice e tutte le traverse nei primi venti metri saranno chiuse al traffico, l’unico asse per attraversare da est a ovest la città sarà viale Regione siciliana, sul quale per questo weekend sono stati sospesi tutti i cantieri, a partire dalla manutenzione del viadotto Basile.

Le chiusure al traffico, con le transenne già dalle 4 del mattino, renderanno impossibile raggiungere in auto il Politeama e il centro storico, con l’eccezione dell’Albergheria, obbligando gli automobilisti a fermarsi molto prima per cercare parcheggio. E sarà difficile uscire in auto anche per i residenti.

Per avvicinarsi o allontanarsi dal perimetro saranno fondamentali assi aperti come via Oreto, via Messina Marine ( fino al Buccheri La Ferla), via Basile, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, corso Tukory, via Malaspina, corso Finocchiaro Aprile.

E nella zona ovest l’asse Sciuti-Terrasanta-Cusmano-piazza Virgilio, con obbligo di svolta a destra in via Dante, e poi via Libertà sino a piazza Croci, via Notarbartolo, via Sampolo, via Duca della Verdura e via Montepellegrino.





