Arriva il Papa in Sicilia, la Regione stanzia i fondi

La Regione stanzia 400mila euro in vista della visita del Papa in Sicilia, in programma sabato 15 settembre a Piazza Armerina e Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2018 - 15:49:51 Letto 453 volte

In vista dell’arrivo del Papa in Sicilia, la Regione stanzia 400mila euro per la visita del pontefice in programma sabato 15 settembre a Piazza Armerina e Palermo.

Il contributo servirà, come si legge nella delibera che approva lo stanziamento della somma, a sostenere le spese necessarie per organizzare un evento per il quale si prevede una massiccia partecipazione popolare.

