Arriva l'inverno, domani calo delle temperature

Arriva l'inverno anche in Sicilia. Calo notevole delle temperature tra domani e mercoledì.

Arriva l'inverno anche in Sicilia. Calo notevole delle temperature tra domani e mercoledì. Attesa una nuova perturbazione e anche la prima neve di stagione su Madonie e Nebrodi. Lo rivelano le previsioni meteo di 3Bmeteo.

"Le temperature anche oltre i 20 °C delle ultime ore saranno ben presto un ricordo", spiega Vincenzo Insinga, meteorologo di 3Bmeteo.com. Dopo un lunedì all'insegna dei venti di Libeccio, sono in arrivo in Sicilia venti freddi provenienti dai Balcani "che daranno luogo ad un sensibile abbassamento delle temperature - spiega il meteorologo -, quantificabile in almeno 7-8 °C". Sempre tra martedì sera e mercoledì mattina è attesa una nuova perturbazione che porterà "rovesci e temporali intermittenti che per 24 ore imperverseranno in particolare sul settore settentrionale" e persino "grandinate lungo il litorale tirrenico". Mercoledì mattina attesa anche la prima neve di stagione sulle cime dei Nebrodi e delle Madonie: "La dama bianca farà la sua prima comparsa stagionale già a partire dai 1600 m di quota", precisa Insinga. Deciso miglioramento da giovedì.

