Arrivano i fondi della regione per le famiglie disagiate

Avviata l'erogazione delle somme stanziate dal governo Musumeci per l'assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2020 - 11:28:55 Letto 386 volte

Un passo avanti e sicuramente una notizia positiva per tutte le famiglie siciliane che in questo drammatico momento hanno bisogno di aiuto.

E' stata già infatti avviata l'erogazione delle somme stanziate dal governo Musumeci per l'assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate per l'emergenza Covid 19. Il dipartimento della Famiglia, infatti, sta completando l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei Comuni siciliani che hanno già sottoscritto l'Atto di adesione. Le risorse dovranno essere destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito e alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”.

Al momento sono trenta i milioni destinati alle famiglie disagiate. Successivamente verranno erogati altri 70 milioni di euro. Per tutti coloro che vorranno avere ulteriori chiarimenti sulla procedura da attuare per ricevere il sussidio legato all’emergenza covid19, sulla pagina web del dipartimento della Famiglia verrà istituita una sezione Faq in merito alle procedure di erogazione delle risorse ai beneficiari finali.

