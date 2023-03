nave rigassificatrice

Arrivata nave rigassificatrice a Piombino, Giani: ''Italia deve dire grazie, dobbiamo renderci autosufficienti dal gas della Russia''

A Piombino prende forma l'installazione al porto della nave rigassificatrice Golar Tundra.

Pubblicata il: 20/03/2023

A Piombino prende forma l'installazione al porto della nave rigassificatrice Golar Tundra, comprata da Snam per 350 milioni di dollari.

Intorno alle 23 di domenica la nave, a velocità ridotta, è entrata nel porto trainata dai rimorchiatori. Poi l'attracco alla banchina est della darsena nord. Nelle sue funzioni può rigassificare 5 miliardi di metri cubi di gas liquefatto l'anno ma sarà completamente operativa solo da maggio, quando saranno completati gli allacciamenti con lo snodo di metanodotti della rete nazionale nell'entroterra.

L'arrivo della nave dopo 26 giorni di navigazione da Singapore, via Suez, con un costeggiamento della Sicilia occidentale (niente stretto di Messina). Nel porto di Piombino resterà tre anni secondo gli accordi, e se il Tar all'udienza del 5 luglio non cambierà le carte in tavola.

Il presidente delle Regione nonché commissario di governo per l'opera, Eugenio Giani, è venuto al porto di Piombino già domenica sera. "L'Italia deve dire grazie a Piombino e alla Toscana. Dobbiamo renderci autosufficienti dalla Russia per il gas e questa opera contribuirà in modo determinante", ha commentato.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Twitter

