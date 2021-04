vaccino AstraZeneca

Arrivati oltre 1 milione e 300mila vaccini di AstraZeneca in Italia: pronta la distribuzione per le Regioni

Questo nuovo arrivo conclude le consegne di vaccini pianificate per il primo trimestre del 2021.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2021 - 12:33:43 Letto 401 volte

“In questi minuti sono arrivati a Pratica di Mare oltre 1 milione e 300mila vaccini di AstraZeneca che saranno distribuiti dal Comando operativo di vertice interforze, a partire dalle 13.30 in tutta Italia a cominciare da circa 200mila dosi destinate al Lazio". A dichiararlo Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo alla trasmissione ‘24 Mattino” di Radio24.

Questo nuovo arrivo conclude le consegne di vaccini pianificate per il primo trimestre del 2021. Le dosi verranno distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane (Sda) e della Difesa.

"Come dimostrato, l’approvvigionamento dei vaccini continua a pieno regime: il sistema logistico che abbiamo immaginato funziona e dà risultati. Ovviamente bisogna avere quante più “munizioni” possibili, per mutuare un linguaggio militare, e stiamo lavorando pancia a terra - Difesa, Protezione civile, ASL regionali - per arrivare a vaccinare 500.000 persone al giorno”, ha concluso Mulè.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!