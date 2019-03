Ars boccia quote rosa, Fava ''Affossata norma di civiltà con accordo imbarazzato''

quote rosa

L'Assemblea Regionale Siciliana ha bocciato a maggioranza e a scrutinio segreto l'articolo del disegno di legge sulla garanzia di una presenza di genere nelle giunte comunali.

Con l'emendamento del M5S approvato dall'aula è saltato l'obbligo di garantire il 40 per cento di presenza delle donne nelle giunte comunali. È stata così affossata una norma di civiltà politica e di buon senso, peraltro già prevista dalla legge nazionale. Un'altra occasione perduta per la Sicilia grazie a un accordo trasversale fra destra e una parte dell'opposizione, talmente imbarazzato dover ricorrere al voto segreto".

Lo ha dichiarato Claudio Fava dopo che l'Assemblea Regionale Siciliana ha bocciato a maggioranza e a scrutinio segreto l'articolo del disegno di legge sulla garanzia di una presenza di genere nelle giunte comunali.

Lo dichiara Marianna Caronia: "La bocciatura a scrutinio segreto di tutto l'articolo di legge che riguardava la presenza di genere negli organi di Governo è un fatto grave, confermato proprio dalla modalità di voto, un codardo escamotage di chi non ha il coraggio di assumersi pubblicamente la responsabilità delle proprie scelte. C'è chi pensa, ma non ha il coraggio di dire pubblicamente, che le donne in politica devono avere una posizione residuale e soprattutto non devono sedere nei luoghi di governo.

Ma questa è una battaglia di civiltà che non può certamente fermarsi e per questo ho annunciato che presenterò una proposta di legge di iniziativa popolare, per inserire la doppia prefernza di genere anche per l'elezione dell'Ars e la quota minima del 40% della presenza di genere nelle giunte comunali e in quella regionale".

