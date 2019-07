personale regionale

Ars, Caronia: ''Prima di incaricare esterni si valorizzino professionalità interne''

Lo ha detto Marianna Caronia, intervenendo oggi in Aula all'Assemblea Regionale Siciliana durante il dibattito sul collegato che contiene diverse norme sul personale regionale.

"Prima di rivolgersi all'esterno per l'affidamento di incarichi dirigenziali, sarebbe bene e logico che l'Amministrazione regionale guardasse al proprio interno, alle tante professionalità e competenze già presenti fra i dipendenti del comparto."

"Fra i funzionari direttivi - ha detto la Caronia - vi sono sicuramente tanti che hanno l'esperienza e la competenza per assumere ruoli dirigenziali. In una Regione che certamente ha tante lacune, non si capisce perché non si voglia investire su chi ha mostrato sul campo di avere capacità."

