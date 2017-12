ars

Fumata bianca. Gianfranco Micciché è il presidente dell'Assemblea regionale Siciliana...

Fumata bianca. Gianfranco Micciché è il presidente dell'Assemblea regionale Siciliana. Lo scrutinio è in fase di completamento ma è già evidente che la maggioranza raggiunta dal numero uno di Forza Italia in Sicilia vada ben oltre quella richiesta per la sua elezione. Segno evidente che sia stato trovato l'accordo con l'opposizione.

Micciché ha infatti ricevuto 39 voti sui 69 deputati presenti. Anche oggi era assente Gennuso, colpito da un grave lutto in famiglia. Venti a La Rocca, sette per Di pasquale, uno ciascuno per Turano, Tancredi e Fava.

