Ars, proposta di legge del M5S: ''Stop al rilascio delle autorizzazioni se non si pagano i professionisti''

Stop al rilascio dell'autorizzazione edilizia o del titolo di abitabilità in Sicilia se non sono stati prima pagati i professionisti che hanno lavorato all'appalto, architetti, ingegneri, geometri e così via.

E' questa la proposta di legge presentata oggi all'Ars dai Movimento 5 stelle in una sala stampa gremita di rappresentanti degli ordini professionali.

"La nostra è una legge di un solo articolo, e di buon senso - dice il deputato Giampiero Trizzino - una norma che tutela i professionisti".

Così Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, ha commentato i contenuti del testo normativo presentato stamattina in conferenza stampa dal gruppo parlamentare del M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, nel quale si prevede il diniego dei titoli abilitativi per opere edilizie nei confronti di chi ne facesse richiesta senza avere prima corrisposto le spettanze economiche dovute ai progettisti.

“Il disegno di legge che subordina il rilascio delle autorizzazioni edilizie in Sicilia al pagamento dei compensi ai professionisti coinvolti nelle opere è un risultato molto importante, frutto di un lavoro condotto in armonia attraverso un tavolo tecnico con la partecipazione del mondo delle professioni. È spiacevole che per far valere un ovvio principio si debba ricorrere a una proposta legislativa di questo genere, ed è anche sintomatico di un atteggiamento culturale di scarso rispetto per il lavoro altrui nella nostra terra, ma la speranza adesso è che tutte le forze politiche possano abbracciare questo ddl senza preclusioni legate agli schieramenti. C’è in gioco il futuro di una vasta categoria di persone alla quale ormai, in considerazione dei dati sul reddito medio, possiamo senz’altro applicare la definizione di proletariato e precariato professionale”.

“L’approvazione di questo disegno di legge – sottolinea ancora Vincenzo Di Dio – potrebbe mettere fine al fenomeno dei contenziosi estremamente onerosi che i professionisti devono spesso intraprendere per ottenere il pagamento dei compensi, ma sarebbe anche un valido punto di partenza nella nostra battaglia per l’adozione dell’equo compenso, fondamentale per restituire la giusta dignità all’opera dei professionisti”.